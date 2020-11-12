تجربة ودية ثانية للمنتخب بقيادة بينتو أمام طاجيكستان اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، مباراة ودية دولية مهمة، أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن استعداداته لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، علماً بأن الأبيض يلعب ضمن المجموعة السابعة أمام: ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

ويعول مدرب المنتخب الكولومبي، خورجي لويس بينتو، على مثل هذه التجارب، للاستفادة القصوى منها والتعرف إلى لاعبيه، وإمكاناتهم الفنية، والعمل على خلق التجانس والتفاهم المطلوب بينهم، وصولاً إلى طريقة اللعب والتشكيلة المناسبة. وتعد مباراة اليوم المباراة الودية الثانية للمنتخب في عهد بينتو، بعد مباراة أوزبكستان، في أكتوبر الماضي، وخسرها المنتخب 1-2، إذ كشفت تلك التجربة الكثير من النقاط السلبية في الأبيض، والتي يجب على المدرب معالجتها، خصوصاً على صعيد وجود مشكلات في الدفاع، فضلاً عن افتقاد الأبيض التنظيم الجيد والقوة الهجومية الضاربة، رغم وجود عدد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم.

وستكون مباراة اليوم فرصة جديدة لنجوم الأبيض، مثل: علي مبخوت وسيبستيان تيغالي وكايو كانيدو وفابيو دي ليما، لإظهار الوجه الحقيقي والقوة الهجومية الضاربة، بعد الغياب في المباراة الماضية أمام أوزبكستان.

ويحتل المنتخب، حالياً، المركز الرابع بست نقاط في تصفيات المونديال وآسيا، حصل عليها بالفوز على: ماليزيا، وإندونيسيا، والخسارة أمام تايلاند وفيتنام.

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