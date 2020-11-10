فهد حديد: احتفالي على طريقة «الجوكر»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق العين، فهد حديد، أنه يسعى باستمرار لأن يكون جاهزاً للمشاركة في جميع المباريات، وأنه كلاعب محترف يجب عليه أن يحترم النادي الذي يرتدي قميصه والمدرب وجميع المنتمين، وأن يقدم أفضل ما لديه في كل مباراة، وأن ينفذ ما يطلبه منه مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل حتى لو جاءت مشاركته لدقيقتين أو ثلاث دقائق فقط، مشيراً إلى أن الاحتفالية التي يقوم بها بعد تسجله الأهداف تعود في الأساس لأحد الشخصيات السينمائية «الجوكر».

وقال في تصريحات لقناة نادي العين: «بالنسبة لي فأنا لاعب محترف ألعب في ناد كبير، كما أحترم المدرب والنادي والجميع هنا، ومتى ما طلب مني المدرب المشاركة حتى لو كانت دقيقتين أو ثلاثة فسأعمل على تقديم أفضل ما لدي».

وحول تسجيله للأهداف في الأوقات الحاسمة بعد نزوله بديلاً، قال فهد حديد: «بالتأكيد التسجيل في الأوقات الحاسمة له طعمه، وذلك على حسب التوقيت الذي تشارك فيه، وبالنسبة لي أضع في ذهني أن المباراة تستمر حتى الدقيقة 95، لذلك يجب علينا عدم الاستسلام وأن نواصل الاجتهاد».

ورداً على سؤال حول الفرق بين الأندية التي لعب لها سابقاً قبل الانتقال لصفوف العين ومن بينها الوصل والشارقة، قال فهد حديد: «هنالك فرق، لأن فريق العين يمتلك عقلية العودة في المباراة حتى لو كان خاسراً 2-صفر، هذا الأمر شاهدته في العين ولم أجده في الأندية الأخرى، كما أنه يمتلك طاقماً طبياً متمكناً يهتم بكل صغيرة وكبيرة في اللاعب، ليكون جاهزاً لتقديم أفضل ما لديه».

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