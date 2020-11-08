خورفكان يعرقل شباب الأهلي والنصر يتنزه في حتا

المصدر: أحمد طارق- دبي

حول خورفكان تأخره بهدفين دون رد إلى تعادل 2-2 مع شباب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 9 نقاط، ويحصل "النسور" على أول نقطة له في المسابقة.

وأحرز خورفكان ثلاثة أهداف، بعدما سجل المدافع أحمد عيسى الهدف الأول بالخطأ في مرماه، وأضاف إيغور خيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي، قبل أن يرد "النسور" بإحراز هدفين عن طريق البرازيليان دودو وريكاردينهو.

وفي مباراة ثانية أقيمت لنفس الجولة تخطى النصر حتا دون أي عناء بعد أن فاز عليه بثلاثية نظيفة ليصل إلى النقطة 13 وينفرد بالمركز الثاني ويواصل الضغط على فريق الشارقة متصدر ترتيب الدوري، بينما ظل فريق حتا بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أحرز للنصر تيغالي في الدقيقة (31)، براندلي كواس (34)، وتوزي (56) من ركلة جزاء، وبذلك يكون النصر قد حقق الفوز الرابع على التوالي.

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