لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة توقّع اتفاقية رعاية مع «رابطة المحترفين»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

وقّعت لجنة متابعة تنفيذ «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» عقد رعاية مع رابطة المحترفين الإماراتية، في خطوة تهدف إلى إطلاق حملات إعلامية لتعزيز الثقافة والرياضة والانتماء الرياضي على وجه الخصوص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الجاذبة للجماهير، والعمل إلى جانب الأندية لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير في الملاعب.

وتسعى كذلك إلى توزيع جوائز تحفيزية في مختلف مسابقات الرابطة، كما أكدت اتفاقية الرعاية أهمية تعزيز دور الأندية المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة، وتنظيم منصات التواصل مع الجماهير، والعمل إلى جانب المدارس والجامعات لترسيخ أسس الثقافة الرياضية والانتماء الرياضي، إضافة إلى إطلاق دوريات إلكترونية لجذب الفئات المهتمة.

ووقّع الاتفاقية رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، راشد سعيد العامري، وذلك نيابة عن مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة، جبر محمد السويدي، ورئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، وجاء الإعلان عن الرعاية في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أقيم، صباح أول من أمس، بفندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وتنسجم اتفاقية الرعاية بين الطرفين، مع الخطة الاستراتيجية للجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الساعية إلى تدعيم الجهود المشتركة للمؤسسات الرياضية في الدولة، واستراتيجية رابطة المحترفين الإماراتية، الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي من خلال رياضة كرة القدم.

أهداف الاتفاقية:

■المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الجاذبة للجماهير.

■توزيع جوائز تحفيزية في مختلف مسابقات الرابطة.

■تعزيز دور الأندية المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة.

■تنظيم منصات التواصل مع الجماهير.

■العمل إلى جانب المدارس والجامعات، لترسيخ أسس الثقافة الرياضية والانتماء الرياضي.

■إطلاق دوريات إلكترونية لجذب الفئات المهتمة.

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