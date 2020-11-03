7 نوفمبر موعد انطلاق دوري السلة بمجموعتين منفصلتين

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، أن الاتحاد استجاب للمقترحات التي تقدمت بها أندية أبوظبي، واعتماد انطلاقة دوري الموسم الجديد لمرحلة الرجال 2020-2021، بنظام المجموعتين، وفق التوزيع الجغرافي للمناطق، ومنح أندية العاصمة مزيداً من الوقت لإعداد لاعبيها قبل ضربة البداية، بتحديد موعد الانطلاقة بتاريخين منفصلين، بحيث تستهل المجموعة الأولى، التي تضم أندية دبي والشارقة مبارياتها في السابع من الشهر الجاري، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية أبوظبي والعين والظفرة يوم 14 من الشهر ذاته في الدور التمهيدي للبطولة.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاستجابة لرغبة أندية أبوظبي تأتي من خلال حرص الاتحاد على تذليل كل العقبات، في ظل الأوضاع الراهنة التي تصعب مهام السفر والتنقل بين الأندية، بجانب إيجاد الحلول المناسبة للصالات المستضيفة للمباريات، ليخلص الاتحاد، وبتعاون جميع الأندية، إلى وضع جدول مباريات لدوري الموسم الجديد، يحقق العدالة للجميع، ويقام في دوره التمهيدي بنظام دوري من مجموعتين، تراعي التوزيع الجغرافي للمناطق». وأضاف: «حرص الاتحاد في جدول الدوري على تحقيق مبدأ العدالة للجميع، في ظل وجود فوارق فنية بين المجموعتين الأولى والثانية، تفرضه أن أندية الشارقة ودبي أنهت الموسمين الماضيين في المراكز الخمسة الأولى بالدوري، إذ تسفر نتائج الدور التمهيدي لدوري 2020-2021 عن منح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التأهل إلى الدور ربع النهائي، على أن يُمنح الفريقان اللذان انهيا الدور التمهيدي في المركزين الرابع والخامس لكلتا المجموعتين خوض دورٍ إضافي، يلتقي فيه رابع المجموعتين مع خامس المجموعة التالية، ويقام بنظام (بست أوف 3) من مباراتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى الفاصلة في حالة التعادل، تؤهل الفريقين الفائزين للالتحاق بالأندية المتأهلة إلى دور الثمانية». واختتم: «يتوجب على طواقم الأندية الفنية والمدربين واللاعبين الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وتعد شرطاً إلزامياً لتسجيل اللاعبين في المباريات، بحيث تقام المسحات قبل 72 ساعة من مباريات كل جولة».

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