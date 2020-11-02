مدرب العين يعترف بوجود ضغوط.. وغوران يتوقع مباراة ممتعة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اعترف مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بشعوره بالضغوط قبل مواجهة الفجيرة غداً في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وذلك على خلفية التعادل والخسارة في الجولتين الماضيتين أمام شباب الأهلي 1-1 والشارقة 1-2 على التوالي.

وقال بيدرو في مؤتمر صحافي، أمس: «الضغط موجود، ولكن الأهم هو المحافظة على مستوى التركيز العالي، ونعرف أن بإمكاننا تحسين مستوانا والفوز على الفجيرة، وعلينا وضع خطة مُحكمة، وأن نظهر الاحترام للمنافس». من جانبه، عبّر مدرب الفجيرة، الصربي غوران توفيجتزتش، عن ثقته بأن لاعبي فريقه سيتمكنون من تقديم أداء جيد وممتع، والظهور بصورة إيجابية أمام العين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news