«عموري» يتكفل بمعسكر فريق اللواء السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي اللواء السعودي عن تكفل لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن، بتكاليف معسكر الفريق، استعداداً لمواجهة «الانتصار» في دوري الدرجة الثانية المحلي.

ونشر نادي اللواء، على حسابه الرسمي في «تويتر»، تغريدة توجه خلالها بالشكر إلى عموري، موضحاً: «تتقدم إدارة نادي اللواء برئاسة فهد العوض، بخالص الشكر والتقدير للاعب نادي الجزيرة الإماراتي الكابتن عمر عبدالرحمن، على تكفله بمعسكر مباراة اللواء القادمة». ويحتل اللواء وصافة دوري الدرجة الثانية السعودي.

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