«النيران الصديقة» وكوسانوفيتش يسعدان الجزيرة بالفوز الأول

المصدر: أحمد طارق - دبي

احتفل الجزيرة، أمس، بالفوز الأول في الموسم الجديد، بعد الانتصار على ضيفه كلباء 2-صفر، في ثالثة جولات دوري الخليج العربي، ومن خلال «النيران الصديقة» عن طريق لاعب كلباء، أنطونيو جونيور، بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت به في الدقيقة 82، ثم بتسديدة رائعة من ركلة حرة للاعب الجزيرة كوسانوفيتش.

وانطلقت المباراة بسيطرة الجزيرة على مجريات اللعب في أول 10 دقائق من المباراة، لكن من دون خطورة على مرمى الفريق الضيف، بينما اعتمد كلباء على الهجمات المرتدة، وانطلاقات التشيلي جونيور، والبرازيلي أوليفيرا، والتوغولي مالابا، إذ كاد «النمور» يحرز الهدف الأول من أول هجمة، عندما لعب السويسري، مارياني، ركلة ركنية، وارتقى لها مالابا وحوّلها برأسه خطرة فوق العارضة (14).

يذكر أنه الفوز الأول للجزيرة بعد ثلاثة نتائج مخيبة، إذ خسر من كلباء في كأس الخليج العربي، ثم تعادل في الجولتين الأولى والثانية للدوري أمام النصر والظفرة.

ودخل الجزيرة أجواء اللقاء بعد 20 دقيقة، إذ سدد خلفان مبارك ركلة حرة مباشرة خطرة أخرجها دفاع كلباء، بينما قام المالي عمر تراوري بمجهود فردي كبير، وسدّد كرة أخرجها الدفاع ووصلت إلى زايد العامري الذي سدد مجدداً ووصلت إلى علي مبخوت، قبل أن يخرج دفاع «النمور» الكرة إلى ركنية (24)، أما أخطر فرصة لصاحب الأرض فكانت من ركلة حرة مباشرة لعبها خلفان مبارك، وتصدى لها ببراعة حارس مرمى كلباء جمال عبدالله (25).

وواصل خلفان مبارك نشاطه، وكاد يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها مجدداً جمال عبدالله (31)، وردّ اتحاد كلباء بفرصة خطرة عندما مرر مالابا كرة جميلة إلى التشيلي جونيور، الذي سدد كرة قوية أخرجها علي خصيف بصعوبة إلى ركلة ركنية (37).

أما الشوط الثاني فشهد بداية قوية من الجزيرة، عقب نزول البرازيلي، برونو دي أوليفيرا، بدلاً من عمر تراوري، إذ نشط «فخر أبوظبي»، وسدّد عبدالله رمضان كرة مباغتة مرت بجوار القائم بقليل (51)، بينما أهدر زايد العامري فرصة لا تضيع بعدما تلقى كرة عرضية من دي أوليفيرا، ولعب العامري الكرة برأسه وارتدت من القائم وشتتها الدفاع (54).

واستمر عناد القائم مع الجزيرة، بعدما سدد علي مبخوت كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة ارتدت من القائم (60). وأهدر زايد العامري فرصة أخرى من انفراد تام، لكن الحارس جمال عبدالله أخرج الكرة بقدمه إلى ركلة ركنية (65)، ثم سدد المغربي، محمد ربيع، كرة أخرى، لكن حارس «النمور» واصل تألقه وتصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 82 كرة غريبة، بعد ركنية من خلفان مبارك، اصطدمت بظهر لاعب الجزيرة كوسانوفيتش، ثم ارتطمت بعد ذلك بلاعب كلباء أنطونيو جونيور. وعزز كوسانوفيتش التقدم للجزيرة في الدقيقة 88 من ركلة حرة بطريقة رائعة.

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