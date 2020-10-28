كايو: قرعة الدوري لم تنصف خورفكان

المصدر: وكالات

قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو إن "قرعة دوري الخليج العربي لم تنصف فريقه، عندما وضعته أمام ابرز الاندية في الجولات الأولى. وقال اليوم خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء بني ياس الجمعة في الجولة الثالثة: متفائلون بقدرتنا على الفوز على بني ياس.

وتابع: المواجهة ستكون صعبة بلا شك، خاصة وأنها خارج أرضنا وأمام فريق متألق، لكن اشتغلنا في الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء، ونحن على ثقة بتقديم مباراة كبيرة. يذكر ان خورفكان لعب امام العين وخسر (2-0) ثم خسر بهدف من النصر في المواجهتين الاولى والثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news