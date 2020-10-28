كايو: سأثبت قدراتي أكثر مع العين إن لعبت في مركزي الأصلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

رد مهاجم فريق العين كايو كانيدو على الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة عن تراجع مستواه، وعدم تألقه مع الفريق كما كان متوقعاً. وقال كايو على حسابه في «إنستغرام» إن السبب في ما يحصل له أنه لا يلعب في مركزه الأصلي.

وكان النجم السابق لفريق العين سالم جوهر قد انتقد كايو، وقال إن ما يقدمه دون التوقعات. وأضاف كايو: «حين تتاح لي الفرصة للعب في مركزي الأصلي سأظهر بالشكل المطلوب، وسأثبت قدراتي أكثر، أنا أواصل حالياً العمل في صمت».

وقال جوهر لقناة نادي العين إن كايو لم يظهر بالشكل المتوقع حتى الآن، وعليه الاجتهاد أكثر، مضيفاً: «حتى الآن هو لاعب عادي».

يذكر أن صفقة كايو كلفت العين ستة ملايين دولار بعقد لثلاث سنوات قادماً من الوصل في صيف 2019، ولعب في مركز المهاجم الثاني منذ فترة المدرب الكرواتي السابق إيفان ليكو، واستمر مع المدرب الحالي بيدرو، وهذا بخلاف مركزه الأصلي الذي اعتاد عليه كجناح مرن بين اليسار واليمين، وهو ما يتمنى أن يعود إليه.

وخاض كايو مع العين حتى الآن 15 مباراة بالدوري، سجل خلالها ستة أهداف، فيما شارك في مباراة واحدة بعد غيابه عن الجولة الأولى أمام خورفكان بداعي الإصابة، بينما خاض مع فريقه السابق الوصل على مدار خمسة مواسم في 113 مباراة سجل خلالها 66 هدفاً.

• لعب كايو مع العين حتى الآن 15 مباراة، وسجل ستة أهداف منذ صيف 2019.

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