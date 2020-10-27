مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين ونظيرتها الإسرائيلية

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان صحافي اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء. وشددت على أن المذكرة تأتي في إطار حرص رابطة المحترفين على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من خطوات التقدم والتطور والنجاح.

وجاء ذلك في مراسم توقيع أقيمت صباح أمس، بنظام الاتصال المرئي "عن بعد" حضره رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، ورئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين إيريز خيلفون. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين. وتعد هذه الاتفاقية التاريخية خطوة في سبيل إرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة من أجل بحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، إلى جانب تطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي "سيراً على نهج القيادة الرشيدة، ومبادئ الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، تسر رابطة المحترفين الإماراتية أن تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم. أثبتت دولة الإمارات على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم. هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين".

وأضاف الجنيبي "كرة القدم كانت دائما السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب. وهذه أواصر التعاون التي نهدف إليها من خلال هذه الاتفاقية والتي نأمل من خلالها الوصول إلى تحقيق العديد من المكتسبات المشتركة. ونتطلع أن تسهم الاتفاقية في إقامة ورش عمل ثنائية بهدف تبادل الخبرات والبحوث والتكنولوجيا في كرة القدم إلى جانب تطوير العمل الإداري والفني. كما نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي-التجاري-الرياضي بين الجانبين.".

ومن جانبه، قال إيريز خيلفون:"كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية ليس فقط على مستوى العالم، بل أيضاً في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة؛ إن شغف كرة القدم يمرّ عبر الأديان والأوطان والشعوب، ونحن قادرون معاً على تسخير هذا الشغف لبناء العلاقات وتحطيم الجدران بين الناس، بمختلف أجناسهم وأعراقهم. أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسراً بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "لن تكون هذه الاتفاقية جسراً بين أندية كرة القدم فحسب، بل ستكون أيضا نقطة انطلاق لسلسلة من مبادرات الأعمال والتكنولوجيا، وقبل كل شيء -ستكون جسراً لتنمية الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين.

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