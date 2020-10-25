الجزيرة يكشف طبيعة إصابة عموري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم، عن عدم حاجة نجم الفريق، عمر عبدالرحمن، لإجراء عملية جراحية، عقب إصابته في مباراة "فخر أبوظبي" أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، الخميس الماضي.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لنجم المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول عمر عبد الرحمن بعد سقوطه وخروجه من الملعب في مباراة الظفرة، عن سلامة أربطة الركبة والغضروف، مع وجود تورم خفيف في الركبة.

وأضافت: "سيخضع عمر لعلاج تأهيلي على أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات في وقت لاحق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news