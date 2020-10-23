الأردني ياسين البخيت يفرض التعادل في مباراة الظفرة والجزيرة

المصدر: أحمد طارق- دبي

أحرز الأردني ياسين البخيت هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 82، ليفرض نتيجة التعادل على مباراة الجزيرة والظفرة بهدف لكل فريق، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ليخسر "فخر أبوظبي" نقطتين ويرفع رصيده إلى نقطتين، بينما وصل رصيد الظفرة إلى أربع نقاط.



وشهدت المباراة تعرض عمر عبدالرحمن لإصابة قوية، أسهمت في خروجه من الملعب في الشوط الأول، بينما تلقى سالم راشد بطاقة حمراء زادت من معاناة الجزيرة، إلى جانب إهدار علي مبخوت ثلاث فرص محققة في الشوط الثاني، أسهمت في ضياع الفوز عن صاحب الأرض الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق خلفان مبارك في الشوط الأول.



ورغم حصول كل من لاعبي الظفرة، المغربي عصام العدوة والغاني بينجامين أيم على البطاقة الحمراء، ولكن الجزيرة لم يستفد من النقص العددي في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news