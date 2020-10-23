عموري يتعرض إلى إصابة قوية

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن، ضربة موجعة، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في دوري الخليج العربي.



وسقط "عموري" من دون تدخل أي لاعب من الظفرة في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما أمسك بركبته اليمنى، وغادر الملعب، محمولاً على السيارة الخاصة بالملعب، ونزل بدلاً منه المالي عمر ترواري.



يذكر أن عمر عبدالرحمن أصيب بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات من قبل، وعاد إلى الملاعب في الموسم الماضي، بعد غياب فترة طويلة عن المباريات.

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