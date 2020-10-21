منتخب الناشئين يواجه إندونيسيا ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض منتخب الناشئين تحت 16 عاماً عند الخامسة من مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام منتخب إندونيسيا في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين العام المقبل.

وأكد مدير المنتخب الوطني سالم اليعقوبي، أهمية خوض المباريات خلال هذه الفترة، خصوصاً بعد فترة توقف ليست بالقصيرة نتيجة جائحة كورونا، واكتفاء المنتخب بأداء تدريبات جماعية ولعب تقسيمات مع أندية مختلفة، مشيراً إلى أن تجربتي إندونيسيا تُمثلان فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، لتجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية. وستقام المباراة الودية الثانية يوم السبت المقبل على الملعب ذاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news