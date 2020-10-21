تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحادين الإماراتي والياباني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدد اتحاد كرة القدم مذكرة اتفاقية التعاون والشراكة مع نظيره الياباني في تطوير اللعبة في البلدين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وذلك لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال بيان صحافي: «شهد مراسم تجديد الاتفاقية التي جرت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما، والأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، والأمين العام للاتحاد الياباني كيوتاكا سوهارا».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تربطنا باتحاد اليابان لكرة القدم علاقة طويلة تمتاز بالكثير من الاحترام والاحترافية، ونتطلع لتجديد اتفاقية التفاهم التي كان اتحاد الكرة قد وقعها سابقاً، والتي من شأنها تحسين مجالات التعاون وتوسيعها».

وأضاف: «يمتاز الاتحاد الياباني بالقوة التسويقية في القارة الصفراء والتي نتطلع للاستفادة منها، إلى جانب عنصر التطوير المستمر للدوري الياباني والأندية والمنتخبات اليابانية التي تحتل مكانة مرموقة في مختلف المنافسات القارية والعالمية، وكذلك التنظيم الاحترافي للبطولات الكروية».

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