«أفجان» يظفر بـ «كأس زايد» في السويد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حلّق الجواد «أفجان»، للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بلقب كأس زايد، في مضمار برو بارك بالسويد، وتوج «فورجهيل شيكو» بلقب كأس «أم الإمارات»، فيما خطف «جاندالف دوبومبادور» للنجيفي ريسنج كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار كابنيللي الإيطالي، وأقيمت السباقات أول من أمس، تحت مظلة النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد الجواد «أفجان»، بقيادة كارلوس لوبيز، جدارته بالفوز السهل الذي حققه في سباق كأس زايد لمسافة 1750 متراً، البالغة جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، متفوقاً بفارق 1.5 طول، ومسجلاً زمناً قدره 1:59:90 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «مهيمن»، لمدرسة تعليم القدرة، بإشراف انيللي اريكسون، وبقيادة اندرياس دالبارك، فيما جاء في المركز الثالث «لزوم الخالدية» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة اليون شافيز.

من ناحية أخرى، توّج «فورجهيل شيكو» لان بنتنج فاليري، بإشراف أي بوت، وبقيادة سيلفاتوري سولاس، بطلاً لسباق كأس «أم الإمارات» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 11 ألف يورو، بعد صراع مثير.

وجاء فوز الجواد المنحدر من نسل «هلال الزمان» بفارق 0.75 طول عن «امور» لكلوديا دي كابريل، وبقيادة دومنيك انتونيو ميغيلي، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول «زوي دو جالورا» لجي بيكوني، وقيادة انتونيو فريزو.

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