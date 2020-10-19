الوصل يستغني عن خدمات ريجيكامب

المصدر: أحمد طارق - دبي

قررت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، الاستغناء عن خدمات المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليصبح أول المدربين الراحلين عن دوري الخليج العربي، بينما سيتولى المدرب الوطني سالم ربيع قيادة تدريبات «الإمبراطور» بصورة مؤقتة، حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

وأعلنت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها وافقت على استقالة المدرب الروماني، التي تقدم بها إلى إدارة الشركة، عقب الاجتماع الذي عقده أعضاؤها مع ريجيكامب، أمس، في مقر النادي بزعبيل.

وقالت في بيان صحافي: «جاءت الاستقالة بناءً على اتفاق الجانبين، وبعد البداية المتعثرة التي حققها الفريق في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بالخسارة أمام بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف».

وأضافت: «توجهت شركة كرة القدم في نادي الوصل بالشكر إلى المدير الفني ريجيكامب وجهازه المساعد على الجهود التي قاموا بها طوال الفترة السابقة التي تولى فيها المدرب قيادة الفريق منذ منتصف الموسم قبل الماضي، والسعي للوصول إلى الأهداف المنشودة».

من جهته، توجه المدير الفني، الروماني ريجيكامب، بالشكر إلى إدارة الوصل على الفترة التي أمضاها في النادي، وعلى التجاوب الكبير والتعاون الذي حظي به منذ توليه المهمة، وحتى لحظة انتهاء الاتفاق بين الجانبين.

وأوضحت شركة الكرة الوصلاوية أنه تقرر تكليف المدرب المواطن سالم ربيع بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى يتم الاتفاق والتعاقد مع المدرب الجديد الذي سيخلف ريجيكامب على رأس الجهاز الفني لـ«الإمبراطور».

يذكر أن الوصل بدأ الموسم بالفوز على الوحدة 2-1 في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي، بينما تلقى خسارة كبيرة على أرضه أمام بني ياس 4-1 في الجولة الأولى من الدوري.

المدرب الروماني يقود الوصل منذ منتصف الموسم قبل الماضي.

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أهداف سجلها بني ياس بمرمى الوصل أسهمت بقوة في رحيل ريجيكامب.

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