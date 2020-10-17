علاء أبو القاسم الحائز على فضية أولمبياد 2012 في المبارزة ينضم للشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت دارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي التعاقد مع بطل المبارزة المصري، علاء الدين أبوالقاسم، لتدعيم صفوف فريق المبارزة في الموسم الجديد.

وسيدافع أبوالقاسم عن ألوان النادي بدءًا من الموسم الحالي، ليكون إضافة للفريق الذي حقق نتائج قوية في المواسم السابقة ويطمح في تحقيق المزيد مستقبلاً إنطلاقاً من الموسم الحالي 2020 / 2021.

ويمتلك اللاعب المصري سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات، حيث يعتبر اللاعب الأفريقي الوحيد الحائز على ميدالية أولمبية في المبارزة بعدما نال الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012، بالاضافة لفوزه ببطولة أفريقيا للمبارزة 8 مرات، وتتويجه بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأفريقية، علاوة على فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية وتكريمه بوسام الجمهورية المصرية من الطبقة الأولى في مناسبتين على يد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. إضافة لحصوله على جائزة أفضل رياضي عربي في جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي 2012.

وقال رئيس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري في تصريح للموقع الرسمي للنادي عقب مراسم انضمام اللاعب" لدينا خطط قصيرة وبعيدة المدى هدفها الوصول للعالمية عبر الألعاب الفردية باعتبارها أقصر الطرق لرفع علم الدولة في أكبر المنافسات".

وتابع " نادي الشارقة أصبح جاذباً للنجوم الكبار بفضل سمعته ونتائجه القوية، نهدف لضم أصحاب الخبرة والإنجازات في الألعاب الفردية لنقل تجاربهم والاستفادة منهم وسنوفر كافة المقومات التي تجعل ألعاب الملك في المقدمة.

وأشاد رئيس الألعاب الفردية بالدور الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في تقدم وتطور الألعاب الفردية بشكل مستمر، مقدماً شكره لمجلس إدارة النادي على حرصهم ومتابعتهم للألعاب الفردية والعمل على توفير متطلباتها"..

من جانبه عبر البطل المصري في المبارزة علاء أبو القاسم عن سعادته بتواجده في نادي الشارقة الرياضي، والإستقبال الكبير الذي وجده من إدارة الألعاب الفردية والمسؤولين".

وأكد علاء ابوالقاسم أنه لن يألوا جهداً في خدمة الفريق والمنافسة على كافة البطولات المحلية المطروحة والمضي أبعد من ذلك والمنافسة على البطولات للعالمية، مشيداً بمشروع النادي وخططته المستقبلية، مضيفاً أنه سيكون سعيداً برؤية أبطال النادي في أولمبياد 2024 في فرنسا يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة.

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