العين يدافع عن «كبريائه» أمام خورفكان

المصدر: معاذ كمبال - العين

يجدد العين، اليوم، مواجهة خورفكان على استاد هزاع بن زايد الساعة 06:15 مساء، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، في لقاء يتطلع من خلاله أصحاب الأرض إلى رد دين «الرباعية» إلى منافسهم الذي فاز عليهم قبل أسبوع في كأس الخليج العربي 4-2، وهي الخسارة التي أعقبتها موجة من الانتقادات لخط الدفاع الذي تلقت شباكه 78 هدفاً، على المستويين المحلي والآسيوي، منذ أغسطس 2019.

وبات دفاع العين مصدر القلق الأكبر لدى جمهور العين، خصوصاً بسبب سهولة وصول مهاجمي الخصم إلى شباك الفريق.

ومن الأخبار الجيدة للعين عودة عنصر الخبرة للدفاع، متمثلاً في قائد الفريق إسماعيل أحمد الذي سيشغل مركز قلب الدفاع، بجانب الياباني شيوتاني، بدلاً من محمد شاكر.

ولن تكون مهمة خورفكان لتكرار الانتصار سهلة، خصوصاً بعد استعادة العين عدداً من لاعبيه الدوليين، حيث خاض اللقاء السابق بتشكيلة يغلب عليها الشباب.

78

هدفاً، تلقتها شباك العين محلياً وآسيوياً، منذ أغسطس 2019.

العين يفتقد كايو وإسلام خان.. وخورفكان دون غيابات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news