56 لاعباً في بطولة بورميت للقوة البدنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في صالة ديزر باربر بطولة دبي بورميت للقوة البدنية في التاسعة من صباح اليوم، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين في الدولة. وتعد أول بطولة يشرف عليها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية منذ استئناف النشاط الرياضي بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدير البطولة مديرها الإيطالي ماركو والسويدي باتريك، ورئيس لجنة حكام القوة البدنية إبراهيم العلي، وتقام منافسات البطولة بواقع 12 وزناً.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومشرف القوة البدنية فيصل الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريق عمل الاتحاد سيشرف على البطولة فنياً وتحكيمياً وإدارياً، وإنه وفقاً للتوجيهات الرسمية فقد تم تأمين جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، منها أن يكون جميع المشاركين والمنظمين والمحكمين والإداريين وجميع من يسهم في البطولة يملك نتيجة فحص سلبية، إضافة الى التباعد الجسدي والكمامات وسائر الإجراءات المطلوبة، متمنياً نجاح البطولة بحيث تكون محطة مستقبلية للمزيد من البطولات».

من جهته، كشف السكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك، أن «المنافسات سيتم نقلها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصالة ديزر باربر وحساب اتحاد اللعبة لمتابعتها من الجمهور الذي سيغيب عنها، لأن البطولة تقام من دون جمهور».

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