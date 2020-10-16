اتحاد اليد يعمّم على الأندية «بروتوكول» عودة المباريات

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة اليد ناصر الحمادي، أن اتحاد اللعبة خاطب، أمس، الأندية التي تستكمل 19 أكتوبر الجاري ما تبقى من دوري الموسم الحالي، بالبروتوكول الصحي، والاشتراطات والإجراءات التي يجب توافرها قبيل وخلال المباريات، والتي من أبرزها ربط تسجيل اللاعبين بنتائج سلبية لفحوص «كوفيد-19» بحدٍّ أقصى 73 ساعة، تؤكد نتائجها خلو طواقم الفرق والعاملين في أرض الصالة والطواقم التحكيمية من الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة خاطب الشهر الماضي الهيئة العامة للرياضة بالترتيبات المتعلقة بالبروتوكول الصحي قبل أن يحصل الاتحاد على الموافقة من جميع الجهات التي تسمح بعودة استكمال مباريات الجولة الختامية لدوري موسم 2019-2020، متبوعة بانطلاق الموسم الجديد، ما سمح للاتحاد أخيراً بتعميم (البروتوكول) على الأندية، وتحديد يوم غدٍ موعداً تنسيقياً مع مشرفي الأندية والأجهزة الطبية لديها لشرح الإجراءات والاشتراطات الصحية التي يتضمنها البروتوكول ويجب توافرها قبيل وخلال المباريات، ومن أبرزها ربط اعتماد تسجيل اللاعبين والحكام والأطقم الفنية والعاملين في الصالات بنتائج الاختبارات التي تؤكد خلوهم من فيروس (كورونا)».

وأوضح: «تضمنت بنود البروتوكول الإجراءات التي يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المباريات، مع التأكيد على الأندية بأن جميع المباريات ستقام من دون جمهور».

وأضاف: «سيتم التشديد على حصول اللاعبين على غرف خاصة بهم ذات مساحة كبيرة تسمح بتطبيق التباعد، بجانب وجود صفين من مقاعد البدلاء في أرضية الصالة تحقق عدم وجود أي تقارب سواء بين اللاعبين أو الجهازين الفني والتدريبي، وإلزام جميع من على الدكة بارتداء الكمامات طوال مراحل المباراة».

وتابع: «تضمنت بنود البروتوكول إلزام اللاعبين بالقدوم والخروج من الصالة بملابسهم الرياضية، مع استخدام حافلات أو سيارات متعددة تراعي مسافة المترين بين الفرد والآخر، ووضع فاصل زمني بين دخول الفريقين إلى الصالة، وإحضار كل فردٍ من أفراد الفريق زجاجة المياه الخاصة به، وتقليل عدد الأشخاص المتواجدين في غرفة تغيير الملابس إلى الحد الأدنى الذي يقدر بـ50% من السعة الاستيعابية للغرف».

ناصر الحمادي:

«تضمنت بنود البروتوكول إلزام اللاعبين بالقدوم والخروج من الصالة بملابسهم الرياضية».

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