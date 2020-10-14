نجم شباب الأهلي ليوناردو يبدأ مرحلة التأهيل في البرازيل

المصدر: أحمد طارق- دبي

بدأ لاعب شباب الأهلي الإماراتي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا مرحلة التأهيل عقب العملية الجراحية التي أجراها في كاحل القدم بمستشفى ألبرت أينشتاين في البرازيل.

ونشر دي سوزا مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" أثناء تأديته بعض التدريبات وبرنامج العلاج الطبيعي، إذ يغيب اللاعب البرازيلي لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر عن المباريات، ما أسهم في استبعاده من قائمة شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقيد لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس بدلاً منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news