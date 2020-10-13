اتحاد اليد يوزع حقائبه الإدارية ويحدد 19 أكتوبر موعداً لانطلاقة الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور- دبي

عقد اتحاد كرة اليد بمقره في دبي، أول اجتماعاته في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، حضره رئيس الاتحاد نبيل عاشور، والأعضاء عبد السلام ربيع، وناصر الحمادي، وعبدالله الكعبي، وسعود محمد، وفيصل الطواش، وأنيسة الشدادي، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية، وتحديد موعد 19 أكتوبر لانطلاقة موسم الموسم الجديد 2020-2021.

وسبق الاجتماع، عقد جلسة جمعت الاتحاد القديم المنتهية ولايته برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، والاتحاد الجديد برئاسة نبيل عاشور، تم خلالها تسليم العهدة والتقارير الفنية لمجلس إدارة اتحاد اليد في الدورة الانتخابية 2016-2020، وذلك في إجراء تقليدي يقام وفقاً للخطوات المتبعة ولوائح وأنظمة الاتحادات الرياضية المستمدة من لوائح الهيئة العامة للرياضية.

وأسفر الاجتماع الأول، عن إيكال مهام رئيس لجنة التطوير إلى رئيس الاتحاد نبيل عاشور، واختيار عبد السلام ربيع لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، ومنح الثقة لناصر الحمادي لتولي مهام الأمين العام للاتحاد، على أن يشغل عبدالله الكعبي منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة المنتخبات، وليذهب منصب المدير المالي إلى سعود محمد، ويترأس داوود المليح لجنة المسابقات، وعدنان الشامسي رئيساً للجنة القانونية، وفيصل الطواش رئيساً للجنة المدربين، وأخيراً منح أنيسة الشدادي منصب رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد.

من جهته أكد الرئيس الجديد لاتحاد كرة اليد نبيل عاشور، أن المرحلة المقبلة تحمل عنوان العمل بروح الأسرة الواحدة، والهادفة إلى تطوير اللعبة عبر الاستعانة بالخبرات والموارد المتاحة في كافة المجالات، والاستثمار في المواهب لتحقيق الإنجازات.

وقال عاشور في تصريحات صحافية، إن "اتحاد اللعبة وضع خطة استراتيجية متكاملة تهدف بشكل رئيس إلى بناء منتخبات قادرة على الوصول إلى منصات التتويج، بجانب تضمنها الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية من المدربين والمحاضرين الدوليين والحكام، وتنظيم وتحسين وتطوير أساليب ونظم المسابقات في جميع المراحل، وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجالس الرياضية، وتنويع الخطط التسويقية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

من جانبه أكد الأمين العام ناصر الحمادي، أنه بناءً على اعتماد الهيئة العامة للرياضة، لبروتوكولات الاتحاد الخاصة بالإجراءات الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية، فقد حدد اجتماع مجلس الإدارة يوم 19 أكتوبر الجاري، موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021

وقال الحمادي: "تعود المنافسات بإقامة أربع مباريات من الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري العام لمرحلة الرجال للموسم الماضي 2019-2020، على أن يشهد الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر مباراة الشارقة مع الوصل في ذات الجولة تشهد خلالها تتويج الشارقة بلقب الدوري".

وأضاف: "يعقد الاتحاد السبت المقبل اجتماعاً مع ممثلي الأندية والحكام والمراقبين الفنيين، يهدف إلى شرح دليل الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي لعودة النشاط والمباريات".

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