الوصل يجدد عقد ناصر نور ووليد الحمادي لـ 5 مواسم

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد اللاعب ناصر محمود نور 5 مواسم قادمة، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.

ويعد نور ثاني لاعب يعلن "الإمبراطور" عن تجديد عقده اليوم، بعدما كانت الشركة أعلنت تجديد عقد وليد الحمادي لنفس المدة أيضا. وتألق ناصر نور في مباراة الوصل أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، بعدما أحرز هدف التعادل لـ "الإمبراطور"، وقدم مستوى جيد جداً نال إعجاب الجمهور الوصلاوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news