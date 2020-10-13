استاد البطائح يستوفي المتطلبات لاستقبال المباريات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نادي البطائح أن اتحاد الكرة منح العلامة الكاملة للاستاد الرئيس للنادي، ليكون جاهزاً لاستقبال المباريات الرسمية، بعد خضوعه للتفتيش من قبل وفد رسمي لاتحاد الكرة، ضمّ ممثل لجنة المسابقات حمد سليمان الضنحاني، وممثل لجنة الحكام خالد جاسم الدوخي، بحضور المدير التنفيذي الدكتور علي سماكة.

وقال النادي، في بيان أمس: «بموجب ذلك، سيكون النادي جاهزاً لاستقبال منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، ومختلف المباريات»، مضيفاً: «التفتيش تضمّن جميع مرافق الملعب الرئيس، وأرضيته، والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحافية، ومختلف الأماكن المتصلة». من جهته، قال الدكتور علي سماكة، لـ«الإمارات اليوم»: «استوفى الاستاد جميع متطلبات اتحاد الكرة، والمتطلبات والشروط المتبعة في المنشآت الحديثة، وأصبح جاهزاً بشكل يمكّنه من استقبال المباريات بأنواعها، ويمكنني القول بأن الاستاد استحق تسميته الاستاد الدولي، للجاهزية الكاملة التي يتمتع بها». وأكد أن «النجاح تحقق بفضل دعم مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعة مجلس إدارة النادي»، مقدماً الشكر للأمين العام للنادي عبيد سعيد الطنيجي، ولفريق العمل الذي قام بتجهيز الاستاد الرئيس، ليكون جاهزاً بنسبة 100%، للجهود التي بذلت في ذلك، ووصفها بأنها كانت كثيرة ودقيقة جداً، وأنه لولا حرص منتسبي النادي على تنفيذها بتفانٍ ودراية، لما تم تحقيق النجاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news