الظفرة يواصل الاعتماد على المدرسة الصربية

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الصربي الكسندر فيلسيوفينتش لقيادة الفريق لمدة موسمين وذلك خلفاً لمواطنه فواك رازوفيتش الذي انتقل الشهر الماضي لتدريب نادي الوحدة ليستمر بذلك "فارس الظفرة" مع المدرسة الصربية التي حققت له النجاحات بالوصل لنهائي كأس رئيس الدولة في نسختين توالياً.

وأكد نادي الظفرة في بيان اليوم الاثنين أن المدرب الجديد سيشرف رسمياً على مباراة الفريق التي تنتظره يوم الجمعة المقبل أمام عجمان ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي، فيما وجه شكره للمدرب السوري، محمد قويض الذي أشرف بصورة مؤقتة على الفريق.

وتعهد فيلسيوفينتش الذي كان يتولى تدريب نادي سوكاريسكي الصربي بأن يواصل العمل الذي بدأه سلفه فواك رازوفيتش، وقال: "الظفرة يملك عناصر جيدة ولكنني كمدرب محترف لا أستطيع أن أطلق وعوداً بتحقيق البطولات ولكن أستطيع التأكيد بأنني سأعمل على بناء فريق قادر على المنافسة المستقبل مستعيناً في ذلك بالعناصر الموجودة في الفريق".

وحضر تقديم المدرب الجديد الذي أقيم بمقر النادي الفرعي بأبوظبي كلاً من رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة حمد خميس المنصوري وأعضاء شركة الظفرة لكرة القدم خميس محمد المنصوري وعبيد سيف الخميري إلى جانب مدير الفريق، وعبد الرحيم جمعة.

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