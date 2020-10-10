فوز الإمارات والحمرية وتعادل العربي والبطائح في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق الإمارات على ضيفه التعاون 5-1، أمس، في افتتاح الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وسجل لـ«الصقور» الكولومبي تومي توبار (9)، والبرازيلي ديغوا دا سيلفا (14 و89)، والمقيم البرازيلي ليذييري سيلفا نيفيس (66 و73)، فيما أحرز هدف التعاون البرازيلي جيلسون (76).

وتغلب الحمرية على دبا الحصن 2-1، وسجل للفائز عبدالله حسن (38)، والمدغشقري فانيفا لما اندرياتسيما ( 45+2)، ولدبا الحصن الجزائري سيد عواج (86)، فيما أهدر اللاعب المقيم العماني محمد المربوعي فرصة التعديل من ضربة جزاء حصل عليها الفريق في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وخطف فريق البطائح نقطة ثمينة في الزفير الأخير من مواجهته مع العربي بتعادلهما 1-1 على استاد نادي عجمان، بهدف اللاعب هيثم المطروشي، بينما كان العربي قد افتتح التسجيل عن طريق فارس الجابري (38)، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في المواجهة التي خرج منها بنقطة بعدما كان الفوز في متناوله.

وتختتم الجولة اليوم عندما تقام مباراتان عند الساعة 17:05، فيلتقي دبا الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع مسافي.

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