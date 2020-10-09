دينلسون يعاقب شباب الأهلي بهدف قاتل

المصدر: أحمد طارق- دبي

أحرز البرازيلي دينلسون جونيور هدفاً في الوقت القاتل ليقود الظفرة للتعادل مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق، اليوم الجمعة، على استاد راشد في دبي، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، إذ يقام لقاء الإياب 13 نوفمبر المقبل على استاد حمدان بن زايد في أبوظبي.

وعاقب جونيور شباب الأهلي على الفرص العديدة التي أهدرها لاعبوه، عقب التقدم بهدف الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا من ركلة جزاء، وحرم الفريق من تحقيق الفوز الأول، وتصبح حظوظ الظفرة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل من دون أهداف في لقاء الإياب.

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