حتا وبني ياس.. يتسلحان بـ 3 مباريات ودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف حتا بني ياس في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، وتتشابه ظروف الفريقين على مستوى الإعداد، حيث خاضا ثلاث مباريات إعدادية فقط قبل انطلاقة الموسم الجديد، ولاقى الفريقين صعوبة في إجراء مباريات ودية قبل انطلاقة الموسم، لذا يعتمد الفريقان على مباراتَي الكأس (الذهاب والإياب) من أجل الإعداد الجيد لدوري الخليج العربي.

ويتفوق بني ياس على حتا في جانب الاستقرار مبكراً على اللاعبين الأجانب، حيث أنهى الفريق هذا الملف سريعاً بينما استطاع حتا التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع قبل غلق باب الانتقالات بساعات قليلة، بعدما ظفر بخدمات المهاجم الدولي الزامبي موابي موسوندا، قادماً من بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، وقد يغيب عن الفريق في لقاء اليوم كونه تدرب مع الإعصار مرتين فقط.

ولم يُخفِ مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، سعادته بعودة المباريات بعد توقف دام سبعة أشهر، بسبب ظروف جائحة «كورونا»، وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «بالتأكيد كل الفرق عانت قبل انطلاقة الموسم الرياضي، لكن فرحة العودة إلى المباريات بالتأكيد أهم من هذا التوقف الكبير، نحتاج إلى أربع أو خمس مباريات لكي نستقر على التشكيل الرئيس الذي سنخوض به الموسم الجديد، ولدي ثقة كاملة بظهور اللاعبين بشكل جيد هذا الموسم»، وأضاف: «اعتقد أنه قريباً سيكون الفريق جاهزاً لبطولة الدوري».

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