انطلاق «نجم التنس» في أبوظبي للطلاب من 7 إلى 9 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي برعاية «مبادلة» وبإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، برنامج «نجم التنس» للطلبة والطالبات من المواطنين وأبناء المواطنات الذين تراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، حيث يتيح البرنامج الفرصة لأفضل المواهب الرياضية الواعدة في أبوظبي ليصبحوا نجوماً واعدين في رياضة التنس مستقبلاً.

وقال بيان صحافي: «يوفر البرنامج مجموعة منح بقيمة 225 ألف درهم، بواقع 15 ألف درهم لأبرز 15 طالباً وطالبة من المشاركين في البرنامج، إضافة إلى مجموعة من دروس التنس الأسبوعية، والمعدات الرياضية، وحصص اللياقة البدنية، واستشارات التغذية. ويرمي البرنامج لتنمية رياضة التنس في أبوظبي، وبناء قاعدة صلبة للرياضة في القطاع المدرسي، والعمل على تحفيز الطلاب والطالبات من أجل تعزيز اهتمامهم برياضة التنس».

من جانبه، قال مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي: «ملتزمون بتشجيع ممارسة التنس والرياضة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة المجتمعية، وتمكنا من زيادة إقبال أفراد المجتمع على رياضة التنس بالتعاون مع (مبادلة) ومدينة زايد الرياضية».

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