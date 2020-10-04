«فيفا» يمدد عمل الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي 9 أشهر

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمديد فترة عمل الهيئة المؤقتة والمكلفة بإدارة مهام الاتحاد العراقي للعبة، والتي كان من المقرر ان تنتهي مهمتها في الثالث من الجاري، مدة تسعة أشهر اضافية. وذكر بيان إعلامي للهيئة «تلقت الهيئة اشعاراً رسمياً من الاتحاد الدولي أشاد فيه بجهودها وعملها خلال الأشهر الستة الماضية، رغم تكليفها بمهام جديدة إضافة إلى مهامها في صياغة النظام الأساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية».

وكان الاتحاد العراقي السابق برئاسة عبدالخالق مسعود، قدم مطلع العام الجاري استقالات جماعية بسبب دعاوى قضائية في المحاكم العراقية أثارها وزير الرياضة الحالي عدنان درجال الذي اشترط التنازل عنها مقابل تلك الاستقالة الجماعية. ويتهم درجال رئيس الاتحاد العراقي السابق مسعود ونائبه علي جبار بتزوير قرارات أدت الى حرمانه دخول الانتخابات السابقة للاتحاد العراقي.

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