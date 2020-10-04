بينتو يجتمع بلاعبي المنتخب ويحثهم على الاستفادة من معسكر دبي

المصدر: منصور السندي - دبي

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس، على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في دبي، تدريباته اليومية التي ستستمر 10 أيام حتى 12 الجاري، إذ يعد هذا المعسكر الرابع للمنتخب في عهد المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو بعدما سبقه ثلاثة معسكرات في مدينة العين وصربيا، وتأتي عودة المنتخب للتدريبات مجدداً بعد توقف دام 46 يوماً عقب آخر معسكر خاضه في صربيا في أغسطس الماضي تحضيراً للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تأجلت إلى العام المقبل، وهو التأجيل الثالث للتصفيات التي كان مقرراً لها أن تستأنف في مارس الماضي، ثم يونيو، وأجلت إلى أكتوبر ولم يحدد حتى موعد جديد لاستئنافها.

ويغيب عن معسكر المنتخب الوطني لاعب نادي الجزيرة عمر عبد الرحمن الذي كان يعول عليه بينتو في صنع الفارق إلى جانب الرباعي تيغالي وكايو كانيدو وعلي مبخوت وفابيو دي ليما.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة فقد اجتمع مدرب المنتخب بينتو مع اللاعبين قبل انطلاق مران يوم أمس، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من فترة المعسكر، مرحباً كذلك باللاعبين الجدد للأبيض.

وجاءت عودة المنتخب للتدريبات وفقاً للبروتوكول المعتمد بعدما خضع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون للفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم. وسيخوض المنتخب مباراة ودية دولية في «أيام فيفا» أمام منتخب أوزباكستان يوم 12 الجاري. ويركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو خلال المعسكر الجديد على الجوانب البدنية ورفع معدل لياقة اللاعبين بعد التوقف الطويل عن النشاط الكروي، والذي سينطلق خلال الأسبوع الحالي من خلال مسابقة كأس الخليج العربي.

ويسعى بينتو للتعرف إلى لاعبيه بشكل جيد والاستقرار على العناصر الموجودة بنسبة كبيرة بدلاً من التغيير المستمر في التشكيل من فترة إلى أخرى، كما حدث في القائمة السابقة التي تم إجراء تغييرات عدة عليها.

وشهدت القائمة الجديدة احتفاظ 22 لاعباً من القائمة السابقة بمقاعدهم، فيما تم استبعاد ستة من اللاعبين الذين شاركوا في معسكر صربيا الأخير هم محمد مرزوق وماجد حسن وعبدالله رمضان وعمر عبدالرحمن وعلي صالح وخليل إبراهيم، في حين تم ضم سبعة لاعبين جدد هم: كايو كانيدو وحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني وماجد سرور ومحمد العطاس وطحنون الزعابي وخليل الحمادي وجاسم يعقوب. وبلغت جملة فترة الإعداد خلال الفترة التي تولى فيها بينتو مهمة تدريب المنتخب 26 يوماً باستثناء المعسكر الحالي في دبي، منها 12 يوماً خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم في العين ثم 14 يوماً خلال المعسكر الخارجي في صربيا.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب في القائمة الحالية 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، إسماعيل أحمد، وليد عباس، فارس جمعة، يوسف جابر، سالم راشد، خميس إسماعيل، ماجد سرور، طارق أحمد، محمد العطاس، أحمد برمان، فابيو دي ليما، جاسم يعقوب، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، خالد باوزير، طحنون الزعابي، خليل الحمادي، كايو كانيدو، حارب عبدالله سهيل، علي مبخوت، أحمد خليل، سبيستيان تيغالي. وشهد تدريب المنتخب كل من: النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي، ورئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب.

29

لاعباً في القائمة الحالية للمنتخب الوطني بمعسكر دبي.

26

يوماً فترة تجمع المنتخب تحت قيادة المدرب الكولومبي لويس بينتو.

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