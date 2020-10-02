فوز التعاون والعربي ودبا في ختام وديات أندية الهواة

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

اختتمت أندية الهواة، أمس، مبارياتها الودية تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد في التاسع من الشهر الجاري، وحقق فريق العربي الفوز على رديف شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد شباب الأهلي، بينما فاز دبا الفجيرة على رديف الفجيرة بأربعة أهداف لثلاثة، وفاز التعاون على العروبة بهدفين لهدف، بينما خسر الحمرية أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة أخرى خسر البطائح أمام الفجيرة بخماسية نظيفة.

في جانب آخر، أسهم عدم تأمين كامل الفحوص الطبية للاعبي مسافي، في عدم إقامة المباراة الودية مع فريق الإمارات على ملعب الأخير.

يذكر أن موسم الهواة سينطلق من خلال منافسات الجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ويلعب فيها الحمرية مع دبا الحصن، والإمارات مع التعاون، والعربي مع البطائح، ومصفوت مع مسافي، ودبا الفجيرة مع الذيد.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مشرف الفريق الأول، خليل الطويل، وصول فريقه إلى الجاهزية الكاملة قبل بدء الموسم، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «لن نخوض أي مباراة ودية خلال الفترة التي تفصلنا عن انطلاق الموسم المقبل، والفريق أصبح جاهزاً فنياً وبدنياً، ما يرفع سقف تطلعاتنا لموسم كروي مميز».

أدى عدم تأمين فريق مسافي للفحوص الطبية لفيروس «كورونا» لكامل لاعبيه، إلى إلغاء ودّية الإمارات أمس.

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