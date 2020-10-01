سوسن سعد: المصادفة جمعتني مع محمد صلاح في المطبخ

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكدت الإعلامية في قناة دبي الرياضية المذيعة الداخلية لاستاد هزاع بن زايد، سوسن سعد، أنها واجهت العديد من المواقف الصعبة والطريفة من خلال عملها كمذيعة داخلية، مشيرة إلى أن من أطرف المواقف عندما اجتمعت بالمصادفة مع النجم المصري، محمد صلاح، في المطبخ.

وقالت سوسن سعد لـ«الإمارات اليوم» إنه أثناء المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة الأهلي المصري مع روما الإيطالي، تم اختيار محمد صلاح لحضور المؤتمر ممثلاً لـ«الغيلاروسي»، مبينة أنه عقب انتهاء المؤتمر تدافع عدد كبير من الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع النجم المصري، وقالت: «من دون مقدمات، قام رجال الأمن بتوجيهي للذهاب إلى المطبخ من الباب الخلفي، قبل أن أجد نفسي بالمصادفة مع محمد صلاح، إذ كانت مصادفة جميلة، وتكلمنا لمدة 10 دقائق، ووجدته شخصاً مهذباً ومتواضعاً جداً».

وتحدثت عن عملها في المجال الرياضي، وقالت: «بدايتي كانت من خلال العمل مقدمة برامج لرياضة الفنون القتالية لأربع سنوات، ثم قدمت برنامجاً سياحياً مع مؤسسة أبوظبي للإعلام، وحالياً أنا أعمل مع مؤسسة دبي للإعلام».

أما بالنسبة إلى اختيارها للعمل مذيعة داخلية في استاد هزاع بن زايد، فقالت: «صراحة هي تجربة رائعة، كوني لم أتوقع اختياري، كما أنه منصب يتولاه عادةً المعلقون الرجال، لكنني تفوقت، وتم اختياري وكانت مفاجأة سارة». وأضافت: «مهمة المعلق الداخلي صعبة جداً، خصوصاً أنه يوجد في غرفة مغلقة، تضم عدداً كبيراً من الشاشات، ويكون مسؤولاً عن متابعة العديد من الأمور، للإبلاغ عن أي شيء يتم طلبه منه، سواء يتعلق بالمباراة أو خارجها».

وبيّنت سوسن سعد أنها قامت بالتعليق على أكثر من 280 مباراة، وقالت: «أرتبط بالعديد من الذكريات مع المباريات التي قمت بالتعليق عليها، أبرزها في كأس آسيا 2019، عندما نطقت بطريقة خاطئة اسم لاعب في قرغيزستان، إذ توجه اللاعب إلى غرفة التعليق بين الشوطين وقام بتعليمي كيفية نطق اسمه، وقمت بتصحيحه في الشوط الثاني، بينما لا أنسى تعليقي على مشاركة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2018».

في المقابل، أشارت إلى أنه تم اختيارها لتصبح الوجه الرسمي لبطولة «فورمولا إي» بداية من 2018، التي تقام في السعودية لمدة 10 سنوات، إلى جانب تعليقها على مباريات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بينما عملت للمرة الأولى في مسابقة طواف الإمارات بنسخته الماضية، التي شهدت أحداثاً استثنائية بداعي جائحة فيروس «كورونا»، إذ كانت سوسن سعد من أولى الإعلاميات اللاتي أجرين فحص «كورونا»، بينما تستعد للمشاركة في بطولة البادل تنس في النسخة المقبلة من دورة «ناس» الرياضية في شهر رمضان المقبل.

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