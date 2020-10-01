1000 لاعب في انطلاق بطولة «سلامٌ لبيروت» الافتراضية للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولة «سلامٌ لبيروت» الافتراضية للشطرنج، التي تُقام منافساتها بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وبمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة عربية. وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، أن هذه البطولة تقام تزامناً مع مبادرة (سلامٌ لبيروت)، التي دعت إليها حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لدعم الشعب اللبناني.

وتقام البطولة على أربع مراحل (تمهيدية، وسطى ذكور، نهائية سيدات، نهائية رجال)، وبنظام ارينا والنظام السويسري الخاطف بزمن ثلاث دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، أنه تم رصد جوائز للفائزين بقيمة 9000 دولار موزعة على المراكز الخمسة الأولى لكل بطولة من البطولات الأربع. وتنطلق اليوم المرحلة التمهيدية، بينما تُقام المرحلة الوسطى غداُ.

وتضم قائمة اللاعبين العرب الكبار المتنافسين على ألقاب البطولة الافتراضية، ومعظمهم حاصلون على لقب أستاذ دولي كبير يتقدمهم لاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والمصري باسم أمين ومواطنه أحمد عدلي.

وستتم مراقبة البطولة عبر شبكة الإنترنت حيث تنظم البطولة على موقع برنامج «لي تشيس» الخاص بتنظيم البطولات الشطرنجية عبر الإنترنت، ويترأس لجنة الحكام الحكم الدولي الإماراتي فيصل محمد الحمادي، كما ستتم مراقبة المباريات بواسطة لجنة خاصة للمراقبة تضم سعود محمد أحمد والأستاذ الدولي الكبير افستراتيوس جريفاس، كما سيتم إعلان الترتيب النهائي للفائزين فور انتهاء كل بطولة من البطولات الأربع مباشرة على الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للشطرنج، بواسطة لجنة الحكام والمراقبة.

تُقام اليوم منافسات المرحلة التمهيدية.. و21 دولة ممثلة في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news