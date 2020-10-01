اتحاد الطائرة يحدد 16 الجاري لبداية الموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرسل اتحاد الكرة الطائرة تعميماً إلى كل الأندية، حدد من خلاله مواعيد بداية مسابقات الموسم الجديد 2020 - 2021 في تاريخ 16 الجاري، على أن تكون البداية من خلال بطولة كأس نائب رئيس الدولة، ثم مسابقة السيدات في 23 من الشهر نفسه.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد علي درويش الفلاسي، إن أجندة المسابقات المعتمدة تتضمن انطلاق مسابقة الشباب في 5 نوفمبر، ومسابقة الناشئين في 7 من الشهر نفسه، والأشبال (أ) في 13 نوفمبر، وهو التاريخ نفسه الذي سينطلق فيه الدوري العام للرجال، مشيراً إلى أن مسابقة الشابات ستنطلق 6 فبراير 2021، وأن مسك الختام في أجندة الأنشطة الرياضية سيكون مع بطولة كأس رئيس الدولة. وشدّد علي الفلاسي على أنه سيتم الأخذ في الاعتبار آخر مستجدات الظروف الخاصة بجائحة فيروس «كوفيد-19» المستجد، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطبيق بروتوكول عودة النشاط الرياضي.

في سياق متصل، تم إخطار كل أعضاء الجمعية العمومية من الأندية الموجودة تحت مظلة اتحاد الطائرة، بتعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة 2020 - 2024 لتعقد في الساعة الخامسة من مساء 22 نوفمبر المقبل.

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