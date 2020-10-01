أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق تحدي «10 ملايين خطوة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق صباح اليوم، تحدي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لـ10 ملايين خطوة، الذي يُعد الحدث الأبرز لهذا الموسم تزامناً مع احتفالية الأكاديمية بمرور 10 أعوام على تأسيسها. وتحظى انطلاقة التحدي بمشاركة أكثر من 900 شخص، بعد أن وثقوا خطواتهم افتراضياً عبر تطبيقات ذكية وتحميلها على رابط مخصص تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية، لتشجيع الجميع على ممارسة المشي والتفاعل مع المبادرة التي تشكل إضافة إلى نشاطاتهم اليومية، ويتحقق بذلك 10 ملايين خطوة بشكل كلي من جميع المشاركات.

وقالت مدير إدارة الاتصال والشؤون الفنية في الأكاديمية، نيفيلي شندروجاني، في تصريح صحافي، إن المبادرة جاءت لتحفيز الجميع على المشاركة، وأضافت: «حددت اللجنة المنظمة معايير خاصة للفائزين في التحدي، وعليه، كل من يستطيع الوصول إلى 10 آلاف خطوة لمدة 10 أيام متتالية من خلال المشي أو الركض، أو صعود الدرج يتم إدراجه في السحب للفوز بجوائز عدة قيمة، مقدمة من الأكاديمية ونادي أبوظبي للسيدات وفندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي».

الحدث يُقام بالتزامن مع احتفالية الأكاديمية، بمرور 10 أعوام على تأسيسها.

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