مفاجأة.. مدرب برشلونة يبرىء نفسه ويتهم رئيس النادي في رحيل سواريز

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ المدرب الجديد لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان الجميع خلال المؤتمر الصحافي اليوم تحضيرا لمواجته الرسمية الأولى في "الليغا" أمام فياريال غدا، وقال إنه "بريء من رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد"، متهما إدارة النادي في ذلك.

وقال كومان بحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية: يبدو في نظر الجميع كما لو أنني "الرجل الشرير" في أحد الأفلام. وتابع: منذ المكالمة الأولى لي مع سواريز أظهرت له كل الاحترام. وسبق له أن تدرب معنا بشكل طبيعي. وتابع: قلت له أيضا أنه في حال استمر معنا فسيحظى بفرصته كما بقية اللاعبين، وسأعتمد عليه".

وكشف عن أن رحيل سواريز لم يكن بطلب منه، بل كان قرار النادي والرئيس بارتوميو تحديدا، وأنهم أخطروه بذلك قبل أن يوقع كومان عقد تدريب برشلونة. وقال إنه قبل مجيئه تم إخباره بأن النادي سيتخلص من عدد من اللاعبين، وأن بينهم لويس سواريز، وأن مشروعهم يعتمد على منح فرصة أكبر للاعبين الشباب، وأن ذلك ما قام به منذ مجيئه.

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