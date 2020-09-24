تأجيل «عمومية انتخابات السباحة» بطلب من الاتحاد الدولي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد اتحاد السباحة، أمس، أنه سيتم تأجيل عقد الجمعية العمومية الانتخابية، التي كان من المقرر أن تقام في 21 أكتوبر المقبل، بناء على طلب من الاتحاد الدولي. وأكد أمين عام اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الاتحاد الدولي خاطب اتحاد الإمارات لتأجيل الجمعية العمومية الانتخابية، إلى أن يتم اعتماد التعديلات التي أقرتها الجمعية مطلع الشهر الجاري».

وبناءً على رسالة الاتحاد الدولي للسباحة، فإنه كان من المفترض أن تتم مخاطبة الاتحاد الدولي بالتعديلات الجديدة قبل 60 يوماً من عقد الانتخابات. وقال عبدالله الوهيبي إنه «تم تحديد 21 أكتوبر المقبل للرد على الاتحاد الدولي، عقب مناقشة التعديلات الجديدة».

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