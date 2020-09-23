لاعبة منتخب السيدات تخطط لتعليم الأيتام الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكدت لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات، هيا هاني السويدي، سعادتها وفرحتها الكبيرة باختيارها سفيرة للمسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن لاعبين ولاعبات أخريات من مختلف أنحاء القارة، للقيام بالعديد من المبادرات المجتمعية في مجالات إنسانية مختلفة.

وقالت السويدي إنها اختارت مجال تعليم الأيتام كرة القدم، حيث ستقوم بزيارات لهم، وستطلق مبادرة في هذا الإطار تدخل الفرحة والسرور في نفوسهم، مثل تعليمهم كرة القدم ومنحهم فرصة ممارسة هذه اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وأكدت أنها فخورة بأن تمثل الإمارات خارجياً في المحافل الرياضية وفي الجانب الاجتماعي كذلك، في حين عبر والدها هاني السويدي عن فرحته الغامرة بهذا الاختيار.

وقالت هيا (16 سنة) لـ«الإمارات اليوم»: «تم ترشيحي من قبل اتحاد الكرة لهذا المنصب، وسيكون هذا الاختيار دافعاً كبيراً بالنسبة لي لعكس الوجه المشرف لبلدي، وقد منحني الاتحاد القاري فرصة اختيار المجال الذي أقوم فيه بدور سفيرة المسؤولية المجتمعية، حيث اخترت مجال رعاية الأيتام».

وأضافت: «أدرس حالياً بمدرسة أسماء بنت النعمان في دبي، وقد أحببت كرة القدم وكنت أمارسها منذ صغري، والتحقت بمنتخب السيدات سنة 2017، وألعب حالياً مع فريق أكاديمية (ايه اف سي) الفرنسية ولم أجد أي مشكلة في ممارسة الكرة، كون أسرتي تشجعني باستمرار، وأوفق بين دراستي وهوايتي المفضلة». وقالت إنها تطمح لتطوير نفسها، وتمثيل الإمارات في البطولات الكبيرة.

وكشفت السويدي أنها بجانب الكرة تمارس هوايات مثل السباحة والرغبي وركوب الخيل.

من جانبه أكد والدها هاني السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن مشاركة ابنته في المجال الرياضي لها العديد من الأهداف، بينها ممارستها أنشطة مختلفة، اجتماعياً ورياضياً وعلمياً، ما يكسبها بعض المهارات والقدرات، فضلاً عن مهارات التعامل مع الآخرين.

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