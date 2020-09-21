الحوسني: «خلوة المحترفين» ساعدتنا على رسم خطة 2020-2030

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت رابطة المحترفين بكرة القدم، فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي أقيمت على مدى أربعة أيام مع كل من الدوري الياباني، الدوري السويدي، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.

وقالت الرابطة، في بيان أمس: «ركزت الخلوة على الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كل جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار أعمال الرابطة لرسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030».

من جهته، أعرب المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، عن سعادته بنتيجة الخلوة وتقديره للروابط المشاركة التي ساعدت على إثراء الحوار خلال الجلسات، وقال: «قدمت الخلوة منصة لتبادل مثمر للتجارب بين الروابط المشاركة وفرصة للتعرف الى التحديات المماثلة وكيفية التعامل معها. وأسهمت التجربة أيضاً في التعرف الى أفضل الممارسات وساعدتنا على تحديد أولويات وأهداف الخطة الاستراتيجية».

بدوره، أشاد تاكيوكي أويا من قسم إدارة الأعمال العالمية في رابطة الدوري الياباني، بجهود التطوير المبذولة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية، وقال: «تعمل رابطة الدوري الياباني مع الروابط الأخرى في جميع أنحاء آسيا وبقية العالم لتبادل المعرفة والتعرف الى أفضل الممارسات».

وأضاف «أظهرت المناقشات أن رابطة المحترفين الإماراتية تعمل بجد لتنافس الدوري الياباني في المستقبل، ونتمنى لهم التوفيق في استراتيجيتهم الجديدة».

وقال المدير التنفيذي للدوري السويدي، ماتس انكويست: «هناك العديد من التحديات المماثلة بين رابطة الدوري السويدي ورابطة المحترفين الإماراتية وظهر ذلك بوضوح خلال الجلسات، وآمل أن تساعد تجارب الدوري السويدي رابطة المحترفين الإماراتية في تحقيق نجاح كبير في السنوات المقبلة».

أما المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايتي فونتورا، فقالت: «تمكنا خلال الخلوة من مشاركة بعض المعلومات حول نجاح الدوري الإسباني في أن يصبح الدوري الأكثر شعبية في العالم في السنوات الأخيرة، مع تسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهناها».

وقال المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، ديفيد بالدوين: «لقد واجهت رابطة كرة القدم الإنجليزية العديد من التحديات في الفترة الماضية، وندرك أن تجاربنا قد تكون مفيدة للروابط الأخرى التي تحرص على التعرف الى طرق تعاملنا مع القضايا المختلفة وكيفية معالجتها».

يذكر أن الرابطة ستعقد اجتماعاً في 24 الجاري مع الدوري الإنجليزي يشارك فيه ديفيد واثرال مدير قطاع الناشئين.

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