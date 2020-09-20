28 بطولة في موسم الغولف.. وضربة البداية أكتوبر المقبل

المصدر: جوني جبورــ دبي

أعلن اتحاد الغولف عن أجندة موسمه الجديد 2020-2021، التي تتضمن 28 بطولة، على أن تستهل أولى البطولات في 17 أكتوبر المقبل، ويسدل الستار عن الموسم في أبريل المقبل.

وتضمنت الأجندة 13 بطولة خاصة بالرجال، وسبعة للفتيات، وستة للناشئين، بالإضافة إلى بطولتين تمثلان مسك ختام الموسم، على أن تدشن بطولات الناشئين روزنامة الموسم الجديد، متبوعة في 30 من الشهر ذاته بافتتاح موسم الرجال، وتستهل بطولات الفتيات في السابع من نوفمبر العام الجاري.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد الشامسي، في تصريح صحافي، أن «الاتحاد عمد بالتنسيق المستمر مع جميع الأندية المنضوية تحت مظلته على وضع خارطة الموسم، الذي نسعى خلاله إلى أن تقام بطولاته بالإجراءات والاشتراطات الصحية، خصوصاً أن خارطة البطولات تمثل الطريق الصحيح نحو استعادة لاعبي الدولة لمستوياتهم المعهودة التي تضمن لهم الإعداد بالشكل الملائم قبل العودة المحتملة للمشاركات والاستحقاقات الخارجية، من أجل مواصلة حصد الإنجازات خصوصاً على الصعيدين الخليجي والعربي».

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