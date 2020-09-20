8 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة في إيطاليا اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، الجولة السابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ27.

وقال بيان صحافي: «يشهد سباق الكأس مشاركة ثمانية من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا في صراع التنافس المحتدم على لقب السباق، الذي سيقام لمسافة 2000 متر، ضمن فئة (جروب 2)، والمخصص للخيول من عُمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز يبلغ 50 ألف يورو». وتضم قائمة المشاركين «أمواج الخالدية» و«شدوان الخالدية» المنحدرين من نسل نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية، إضافة إلى جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية ومهداف عذبة ابن عامر، كما يوجد أيضاً أبو دي جالورا، بجانب كل من فلاينج هاي، وفالنتينو بيغوناري، وفولكانو بيبونورفيسو. من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر اليبهوني: «الوصول إلى المحطة الإيطالية بعد المحطات الناجحة في كل من فرنسا، والسويد، وروسيا، وبلجيكا، وألمانيا وبريطانيا، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لها، لدعم خطط الارتقاء بالخيل العربي وتشجيعها على رعايته عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة لتجسيد التفاعل والتطور بسباقات الخيول العربية». من جانبه، أعرب مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، عن اعتزازه باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس، وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه.

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