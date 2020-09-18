تأجيل جديد لدوري السلة حتى أكتوبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن تأجيل جديد لعودة استكمال مباريات دوري مرحلة الرجال لموسم 2019-2020، إلى الثاني من أكتوبر المقبل، بدلاً من إقامته اليوم بلقاء وحيد يجمع البطائح ومستضيفه الوصل في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة، الذي طالب اتحادات الألعاب الجماعية والفردية كافة بالتريث في عودة المباريات ريثما يتم اعتماد البروتوكولات الصحية.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «قرر اتحاد اللعبة في التاسع من الشهر الجاري تأجيل استكمال مباريات دوري الرجال حتى 18 من هذا الشهر، استجابة لتوصية من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قبل أن يتسلم الاتحاد الاثنين الماضي خطاباً من الهيئة يطالب فيه جميع الاتحادات بالتريث في عودة المباريات، الأمر الذي دفع لجنة المسابقات في اتحاد السلة لعقد اجتماع طارئ أول من أمس، أسفر عن اتخاذ قرار التأجيل مرة أخرى إلى الثاني من أكتوبر المقبل».

وأوضح: «عمّم الاتحاد في السابع من الشهر الجاري البروتوكول الصحي لعودة المباريات إذ تم وضعه بعد دراسة مطولة مستندة إلى الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الجميع من لاعبين وإداريين اشتراطات تعقيم الصالات، وربط تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والطواقم التحكيمية باجتياز اختبارات (كوفيد-19)».

وأضاف: «وتضمن خطاب الهيئة عدم البدء في المباريات أو المنافسات الرياضية حتى يتم اعتماد البروتوكول الصحي من قبل الهيئة، مع التشديد في خطابهم على أن اتحاد السلة سيقوم بالجهد اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد البروتوكولات بالسرعة العاجلة».

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