«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في «دونكاستر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حسم المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نتيجة المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، التي أقيمت في مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

ونجح «هتال» ابن «مهب» والفرس «مزنة» المولود في عام 2016، وصاحب التصنيف رقم 115 في إضافة لقب الديربي العربي الإنجليزي، إلى مسيرته الذهبية، بعد تتويجه أخيراً بالديربي الفرنسي، ليجمع بين اللقبين في عام واحد، وليرفع رصيده إلى ثلاثة انتصارات ووصافة من أربع مشاركات، ما يؤكد المكانة العالمية المميزة التي تتمتع بها ياس لإدارة سباقات الخيل، وما تضمه من أفضل سلالات الخيل العربية وكفاءاتها الكبيرة وجودتها العالية، لاسيما بعد فوزها للعام الثاني على التوالي بثنائية الديربي الفرنسي والديربي الإنجليزي، بعد أن فاز بلقب العام الماضي المهر حيان ابن الفحل منجز والفرس دعوة، بشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات، وبلغت قيمة جوائزه 80 ألف جنيه إسترليني، تألقاً كبيراً بين خيول الإمارات المشاركة من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي وسط حضور قوي لنخبة الفرسان. وقال بيان صحافي: «تمكن البطل (هتال) من قطع مسافة السباق بزمن 2:24:51 دقيقة، وحل من بعده (جوغرثا دي مونلو) بفارق ثلاثة أرباع طول، فيما جاء بالمرتبة الثالثة (لولوه بنت السعودي)، لتحصد خيول الإمارات المراكز الثلاثة الأولى ولتؤكد من جديد امكاناتها الكبيرة في المحافل والسباقات العالمية الكبرى». شهد السباق وتوج الفائزين مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، اللذان قاما بتسليم كؤوس اللقب للفارس تاج اوشي. من جانبه، هنأ رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر اليبهوني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج المهر هتال بلقب المحطة البريطانية السادسة. وقال: «إنجاز (هتال) يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وانتصاراتها الكبيرة التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، وهو دليل آخر على دور سموه الكبير في دعم خيول الإمارات للتألق في المضامير العالمية، انطلاقاً من اهتمامه ورعايته المتواصلة بالخيل العربي الذي يعاصر أزهى مراحل تطوره».

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