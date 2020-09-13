شباب الأهلي يراهن على «الدوليين» لتذوق الانتصار الآسيوي الأول اليوم

المصدر: أحمد طارق - دبي

يأمل شباب الأهلي أن يعدل أوضاعه في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مع شاهر خودرو الإيراني في الساعة السابعة من مساء اليوم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق أول انتصار له، واستعادة حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، متسلحاً باللاعبين الدوليين، يتقدمهم أحمد خليل ووليد عباس ومحمد مرزوق وماجد حسن في ظل غيابات أبرز النجوم الأجانب.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث من دون رصيد من النقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى خارج أرضه أمام باختاكور الأوزبكي 1-2، بينما خسر في الجولة الثانية على أرضه بالنتيجة نفسها أمام الهلال السعودي، فيما خسر شاهر خودرو أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد، وأمام باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل الفريق الإيراني المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويواجه شباب الأهلي صعوبات عدة في المباراة، أبرزها أن الفريق سيفتقد خدمات اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل الأسبوع الماضي، وتأكد غيابه عن الفريق لفترة طويلة قد تمتد حتى نهاية الموسم.

ورغم تعاقد شباب الأهلي مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قادماً من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر، إلا أن عدم جاهزية إدواردو قد تبعده عن المشاركة أساسياً في المباراة أمام شاهر خودرو.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب: الإسباني بيدرو كوندي، والأوزبكي عزيز غانييف الذي تم قيده في خانة اللاعب الآسيوي.

ويسعى المدرب الإسباني، جيرارد زاراغوسا، إلى تقديم أوراق اعتماده إلى جمهور شباب الأهلي، خصوصاً أنه تولى مهمة تدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ولم يحصل زاراغوسا على فرصته كاملة بعد إيقاف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، ما دفع شركة الكرة في النادي لتعيينه مدرباً للفريق في الموسم الجديد، بعدما كان من المقرر أن يتعاقد النادي مع مدرب جديد، خصوصاً أن زاراغوسا كان في الأساس مدرباً لفريق تحت 21 سنة.

من جهة أخرى، تتواصل غداً مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، إذ يلعب الشارقة خارج أرضه مع الدحيل، بينما يلعب العين على أرضه مع السد، بينما خرج الوحدة من منافسات البطولة، عقب رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات «العنابي»، رغم عدم قدرة الفريق على السفر من أبوظبي، بسبب وجود بعض الحالات الإيجابية بفيروس «كورونا» بين أعضاء الفريق.

ويسعى العين إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعد أن خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام سيباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد، كما خسر «الزعيم» على أرضه أمام النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، ليحتل العين المركز الرابع في المجموعة الرابعة من دون رصيد من النقاط، وينطبق الأمر نفسه على الشارقة الذي لم يحقق الفوز في أول مباراتين في المجموعة الثالثة، ويمتلك «الملك» في رصيده نقطة واحدة، بعدما خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام التعاون السعودي بهدف دون رد، وتعادل في الجولة الثانية على أرضه أمام بيروزي الإيراني بهدفين لكل فريق.

• ليوناردو تعرض لإصابة قوية في الكاحل الأسبوع الماضي.

• شباب الأهلي خسر في الجولتين الماضيتين أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي.

مباريات الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة

اليوم:

شباب الأهلي وشاهر خودرو 19:00

غداً:

الدحيل والشارقة 19:00

العين والسد 19:00

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

باختاكور: 6

الهلال: 6

شباب الأهلي: صفر

شاهر خودرو: صفر

المجموعة الثالثة

التعاون: 6

الدحيل: 3

الشارقة: 1

الدحيل: 1

المجموعة الرابعة

السد: 4

النصر: 4

سيباهان: 3

العين: صفر

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