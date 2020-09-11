نخبة من نجوم الجوجيتسو أعلنوا مشاركتهم في «أبوظبي غراند سلام» بميامي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصنفين الأوائل عالمياً في الحزام الأسود للمشاركة في جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام في مركز المعارض بمطار ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة 27 الجاري. وأكد كل من جوناس اندريد وكاليل سانتوس ولوكاس بينهيرو مشاركتهم في وزن 55 كغم، وهياجو جورج وبيبيتو أوليفييرا ودييجو باتيستا في وزن 62 كغم، وكيم تيرا وتياجو ماسيدو وكيندي ميشيل في وزن 69 كغم.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان صحافي أن مارسيو أندرو وميشيل ليرا وجوناس ألفيس سيشاركون في وزن 77 كغم، وأن كلاً من رونالد جونيور ونيزار لويناب وجاثيري باربوسا أعلنوا عن مشاركتهم في وزن 85 كغم. أما في وزن 94 كغم فإن أبرز الأسماء التي ستشارك هي ايرون جونسون، وناثان مانديلسون. وفي الوزن الثقيل تحت 120 كغم سيتقدم الحاضرين في المنافسات كل من ماكس جيمينس، وديفونيت جونسون.

وبالنسبة لأبرز السيدات المشاركات في الحدث بفئة الحزام البني والأسود، فقد أكدت جيسا خان، وسارة تاكوشي مشاركتهما في وزن 49 كغم، وأبيانا كاراوني، وثاميريس أكوينو في وزن 55 كغم. وقال مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، طارق البحري، في تصريح صحافي: الإقبال على التسجيل من المصنفين الأوائل عالمياً يعطي مؤشراً قوياً بأن المنافسات ستكون حافلة بالإثارة، لاسيما بعد التعديل الجديد على الفئات المشاركة.

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