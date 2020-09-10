اتحاد الكرة يدعو "لجان الآسيوي" إلى إنصاف نادي الوحدة بعد أن تعذر عليه السفر لخوض مباريات "الأبطال"

المصدر: الإمارات اليوم

أكد اتحاد كرة القدم اليوم في بيان صحافي حرصه على متابعة ملف نادي الوحدة لدى الاتحاد الآسيوي، وضمان حقوقه بعد أن تعذر عليه السفر، وبات غير قادر على خوض المباريات في الوقت الحالي جاء أسباب قاهرة، كما أشار إلى أن إدارة نادي الوحدة حريصة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية. ودعا اتحاد كرة القدم اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي إلى إنصاف نادي الوحدة الذي تصرف بمسؤولية ومهنية عاليتين من أجل سلامة الجميع.

وقال الاتحاد إنه تلقى اليوم خطاباً من الاتحاد الآسيوي يُفيد بإحالة طلب نادي الوحدة بشأن تأجيل مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي ستنطلق ابتداءً من الرابع عشر الجاري بنظام التجمع إلى لجانه المختصة بحسب اللوائح المعمول بها.

ويأتي طلب نادي الوحدة بعد اكتشاف عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بالفريق الأول، نتيجة إجراء الفحوصات الدورية لجميع أعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، حيث يخضع حالياً جميع عناصر الفريق للحجر الصحي طبقاً للبروتوكول الصحي المعتمد في الدولة مما يحول دون سفر البعثة لخوض المباريات.

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