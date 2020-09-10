أبوظبي تستضيف 20 مباراة في الدوري الهندي الممتاز للكريكت

المصدر: الإمارات اليوم

تستضيف العاصمة أبوظبي 20 مباراة ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكت (IPL) (دريم 11)، الذي سيقام خلال الفترة 19 الجاري وحتى 10 نوفمبر القادم، بتنظيم مجلس الكريكت في الهند، وبالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت، وبالتنسيق مع نادي أبوظبي للكريكت والأندية الأخرى في دبي والشارقة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الموسم الذي تأجل في الهند بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكت على "المكانة الكبيرة والقيمة العالمية التي يتمتع بها الدوري الهندي الممتاز الذي ستقام جميع مبارياته في ملاعب الكريكت بأبوظبي ودبي والشارقة، نتيجة لثقة الأشقاء والأصدقاء في مجلس الكريكت بالهند، وحرصنا الكبير للوقوف معهم ودعمهم في استضافة الحدث وتوفير جميع عوامل النجاح والسلامة والإجراءات الاحترازية والخروج به بأبهى الصور والمشاهد التنظيمية، انطلاقا من الروابط التاريخية والمشتركات الكبيرة والعلاقات المميزة التي تجمعنا مع جمهورية الهند.

وقال أيضا: "نرحب بالفرق المشاركة على أرض الدولة للمشاركة في منافسات النسخة الثالثة عشرة، ونشيد باستضافة الإمارات لبطولة الدوري الهندي الممتاز الذي يقام بمشاركة نخبة الفرق والنجوم، ونتقدم بالشكر لكافة الجهات المختصة على دعم خطط الاستضافة وتعاونها الكبير في تطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية،".

وجاء اختيار الإمارات لتقام فيها منافسات الدوري الهندي الممتاز بعد الموافقة الرسمية من قبل الجهات الحكومية المختصة على طلب جمهورية الهند لاستضافة الحدث في ملاعب الكريكت بالدولة، في ضوء تعامل الإمارات المثالي وإدارتها لظروف الأزمة الراهنة بإمكانيات كبيرة وقدرات عالية، كما تمثل هذه الثقة الجديدة تأكيداً على السمعة العالمية المرموقة التي تتميز بها الدولة ونجاحاتها الكبيرة في استضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، وما تتمتع به من منشآت رياضية وبنى تحتية متكاملة، تتيح لها إمكانيات احتضان نخبة الفعاليات في مختلف الأوقات والظروف.

وستشهد ملاعب الإمارات للكريكت استضافة 60 مباراة خلال 56 يوماً، وذلك بدون حضور جماهيري ووفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية، بواقع 20 مباراة في أبوظبي و24 في دبي، و12 في الشارقة، كما ستحتضن أبوظبي لقاء قمة الافتتاح بين مومباي انديانز وتشيناي سوبر كينجز، وذلك يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، على ستاد زايد للكريكت الذي سيشهد استضافة جميع المباريات المقامة في أبوظبي.

ويشارك في منافسات الدوري الهندي الممتاز ثمانية فرق هي: ( تشيناي سوبر كينجز ، دلهي كابيتالس، كينجز اكس أي بنجاب ، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز ، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، سان رايز حيدر أباد ). ويعد موباي انديانز أكثر الفرق حصاداً للقب الدوري للهندي الممتاز برصيد 4 مرات، ويليه تشيناي سوبر كينجز برصيد 3 ألقاب ومن بعده بلقبين كولكاتا نايت رايدرز الذي يملكه نجم بوليود الأول شاروخان، ومن ثم لقب واحد من نصيب راجستان رويالز.

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